İkinci el online oto satışları azaldı

Geçen ay çevrim içi mecralarda 330 bin 405 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde mayıs ayına göre yüzde 20 düşüş gözlenirken, 2023 Haziran'a göre yüzde 11 artış kaydedildi.

Haziranda yayınlanan ilanların yüzde 48'i olan 156 bin 974 araç satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde mayıs ayına göre yüzde 2, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 13 azalma gözlendi.

Yılın ilk 6 ayında ilan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, satışlar da yüzde 1 arttı.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 352 bin 619 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, haziranda ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 düştüğü görüldü. 2. el araç fiyatları sene başındaki fiyatlarına geriledi.

Haziran ayında toptan satış fiyatları yüzde 3,41 ile perakende fiyatlara göre daha fazla düşüş gösterdi.

Yılbaşından itibaren araçların yaşlarına göre fiyat değişimlerine bakıldığında ise 0-6 yaş arasındaki araçlarda fiyat artışının yüzde 1'in altında gerçekleştiği, 6 yaş üzeri araçlarda ise fiyatların yüzde 0,35 düştüğü belirlendi.

1391 ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, pazarda geçen ay 91 bin 797 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 58 bin 266 satışla benzinli, 4 bin 99 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1421, elektrikli otomobil satışları ise 1391 oldu. Haziran 2023'te 1077 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Haziranda yüzde 59,2, yılın ilk 6 ayında yüzde 58,5'le 2. el çevrim içi araç pazarında en çok dizel araçların satışı gerçekleşti. Geçen senenin ilk 6 ayı ile karşılaştırıldığında, dizel araç satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 3 azaldı.

Elektrikli araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılı ilk 6 ayında toplam satışlar içindeki payının yüzde 0,72 olduğu, geçen senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise yüzde 88 arttığı gözlemlendi.

- Ortalama satış hızı 51 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda haziran ayında araçların ortalama satış hızı 51 gün olarak belirlendi. Renault marka araçları 42 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre 9 gün daha hızlı satıldı.

Mercedes-Benz markalı araçlar ise 65 günlük hızla en yavaş satılan araçlar oldu.