Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımız başvurularında destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Sistemin ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetlerinin önüne geçecek bir adım olduğunu vurgulayan Pekcan, "İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kurumların 2020 yılı bütçeleri üzerinde konuşma yapan Pekcan, Uluslararası arenada görülen korumacılık tedbirlerinin ihracata etkisine değinerek, 2017'de ihracatın 893 milyon dolarlık kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğunu, 2018'de bu tutarın yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

Pekcan, 2019'da ihracatın 11 milyar dolarlık kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğuna dikkati çekerek, "Üretici ve ihracatçımızın haklarını korumak adına bir taraftan ticaret diplomasisinin gerektirdiği biçimde temaslarımızı sürdürürken, diğer taraftan uluslararası hukuku kullanarak misilleme haklarımız dahil olmak üzere, ticaret politikası önlem ve araçlarını gerektiği şekilde devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında yürürlükteki önlem sayısı bakımından 3. sırada yer aldığını anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Dış ticarette 2023 yol haritamızı teşkil eden İhracat Ana Planımızda, 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör seçtik. Belirlediğimiz ülkeler, Dünya GSYH'sinden yüzde 60, küresel ithalattan yüzde 43,7 pay alan, dünyada 8,6 trilyon dolar ithalat gerçekleştiren, nüfusları da 4,2 milyar olan ülkelerdir. Amacımız, hedef ülkelerin ithalatından binde 5 olan payımızı yüzde 1'e, hedef sektörlerin binde 6 olan ihracat payımızı da yüzde 1'e çıkarmak. Mal ve hizmet ihracatçımıza yönelik farklı türlerde destek programları uyguluyoruz. Bütçemizin açık ara en büyük kalemini oluşturan destek programlarımız kapsamında ihracatçılarımıza 3 milyar 757 milyon lira destek vereceğiz."

İhracatçıların dış pazarlarda tutunup markalaşmasını sağlamak için tüm desteklerle ihracatçının yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "Onlara önemli kaynaklar aktarıyoruz. Sağladığımız desteklerin etki analizlerini yapıyor, bunlara göre de desteklerimizi gözden geçirip geliştiriyoruz. Destekleri ve başvuru süreçlerini kolaydestek.gov.tr adresimiz üzerinden etkin, kolay basit anlaşılır bir üslupla firmalarımıza anlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA