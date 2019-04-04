Ekonomi

İhracat rakamlarında mart ayı rekoru kırıldı

04 Nisan 2019 Perşembe 10:53 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 10:59

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur." dedi.

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