Ekonomi
İhracat rakamlarında mart ayı rekoru kırıldı
04 Nisan 2019 Perşembe 10:53 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 10:59
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz.” dedi.
Mart ayı ithalat rakamlarını da paylaşan Pekcan, ithalatın yüzde 17,81 azalarak 299 milyon dolara gerilediğini söyledi.
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