Ekonomi
İhracat rakamları açıklandı02 Aralık 2019 Pazartesi 11:27 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:36
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayında ihracatın 16 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Pekcan, "Bu 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı." dedi.
Bakan Pekcan, "İhracatımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaşarak, güçlü ve olumlu seyrini sürdürdü. Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir." diye konuştu.
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