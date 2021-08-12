Gözler yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerindeydi. Taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.

Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaş zammına ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/ItQwE3rdag — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Biz konfederasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de bu 3600 meselesini bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz, bu teklifi kabul ediyoruz. https://t.co/F3g1fbcYyB pic.twitter.com/bwD4Ty3OoL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

"2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6 enflasyon farkı önerisini veriyoruz.https://t.co/F3g1fbcYyB pic.twitter.com/lxPlh4Vy4a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 12, 2021

22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti ağustos sonunda zam oranına karar verecek.