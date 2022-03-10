İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, hububat sektöründe şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,7’lik artışla 970 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Ocak ayında ise yüzde 41,43 artışla 847 milyon 853 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Küba’ya rekor ihracat

Haluk Okutur, şubat ayı ihracatının da yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen artış göstermeyi sürdürdüğüne dikkati çekti:

"İHBİR olarak şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artışla 255 milyon 841 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre ABD’ye ihracatımız yüzde 67,08 Irak’a ihracatımız yüzde 37,67 Rusya’ya ihracatımız yüzde 76,71 İsrail’e ihracatımız ise yüzde 42,09 değer bazında artış gösterirken Küba’ya ihracatımız rekor bir yükselişle yüzde 448.213 değer bazında artış gösterdi.

49 milyon dolarlık şeker ihracatı

Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Okutur, rekor ihracatın şeker ve şekerli mamullerde olduğunu belirtti:

“Şeker ve şekerli mamuller ihracatı yüzde 32,96 artışla 49 milyon 523 bin dolar, pastacılık ürünleri yüzde 3,36 artışla 41 miyon 114 bin dolar, kakaolu mamuller yüzde 29,43 artışla 36 milyon 521 bin dolar ve değirmencilik ürünleri yüzde 134,60 artışla 28 milyon 228 bin dolar oldu.”