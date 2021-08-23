Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatı son bir yılda 20 milyar dolara dayandı.

En fazla ihracat 8 milyar 32 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yapıldı. Sektörün ihracatında Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başı çekti.

"Irak'a 777 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik"

Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Üyesi Burak Hucuptan, "Irak'a yaklaşık olarak 777 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İran ile 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ardından Almanya geliyor, 141 milyon dolarlık ihracat ile" dedi.

Sektörün ihracat başarısında katma değerli ürünler önemli rol oynuyor. İzmir Menderes'te üretilen bu baharat karışımları ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor

İhracat başarısında Ege bölgesindeki firmaların rolü büyük. Yeni tip katma değerli ürünler ise bu başarıyı katlıyor.

"Katma değerli ürün kazandırıyor"

Burak Hucuptan, "Sos üreticisi bir firma ile makarna üretici bir firma bir araya gelerek katma değeri daha yüksek bir ürün üretip bunun ihracatını gerçekleştirmeye başladılar. Burada ortalama ton fiyatında 300 dolarlık bir artış gerçekleşti. Ortalama ton başına 350-400 dolara ihraç edilen makarnanın şu anki fiyatı 750-800 dolara geldi" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin toplam gıda ihracatının yüzde 41'ini oluşturan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü gelecek yıl rakamı 10 milyar dolara taşımak istiyor.