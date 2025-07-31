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Ekonomi
TRT Haber 31.07.2025 10:06

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda yüzde 37,40 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,72 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,24 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 42,15 artış gerçekleşti. 

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,37 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,14 artış gerçekleşti.

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