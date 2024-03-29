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Ekonomi
TRT Haber 29.03.2024 10:17

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,94, yıllık bazda yüzde 83,02 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,02 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,52 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,69 artış gerçekleşti.

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