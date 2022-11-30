Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde H-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 84,03 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 132,35 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 0,83 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,83 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,26 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,49 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,21 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,54 artış gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 41,68, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,22, gayrimenkul hizmetleri yüzde 63,28 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 155,38, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 135,22, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 123,33 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,43, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,64 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,96, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,59, bilgi hizmetleri yüzde 11,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.