Açıklamayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptı. Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında ihracat, geçen yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine ulaştı.

En yüksek 12 aylık ihracat

Bakan Muş, "Söz konusu değerler, hem aylık, hem çeyreklik, hem de 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır" dedi.

Bakan Muş 2022 hedeflerine atıfta bulundu: "Normalleşme adımlarıyla birlikte Orta Vadeli Program’da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz."