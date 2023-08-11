Haziran ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,6 ve yakıtlarda yüzde 39,8 gerildi.

İhracat birim değer endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde ise geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 0,7 azaldı.

İhracat miktar endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 azalırken yakıtlarda yüzde 22,3 arttı.

Söz konusu endeks yılın ikinci çeyreğinde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 düştü.

İthalat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,6, yakıtlarda yüzde 39,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 azaldı.

Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 14,7 geriledi.

İthalat miktar endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 değer kaybetti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,8 ve yakıtlarda yüzde 11,9 azaldı.

Bu endeks, yılın ikinci çeyreğinde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 14,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta 143,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,6 artarak haziranda 158,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Haziran 2022'de 152,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, Haziran 2023'te 159,1'e çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, mayısta 132,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 azalarak, bu yılın haziran ayında 125,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın haziran ayında 112,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak bu yılın aynı ayında 123,3'e ulaştı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2022'de 76,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 12,8 puan artarak, bu yılın haziran ayında 89,3 oldu.

Dış ticaret haddi, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 12,4 puan artışla 88,1 olarak kayıtlara geçti.