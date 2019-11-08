Ekonomi

Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek

08 Kasım 2019 Cuma 15:41 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 15:42

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek hafta 4 tahvil ve bir bono ihalesi gerçekleştirilecek.