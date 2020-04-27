Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hazine 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bugün tahvil ve bono ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün 2 ihale düzenlenecek.
Buna göre, 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihaleleri gerçekleştirilecek.
Son Haberler
- 10:17
- 10:21
- 10:12
- 10:10
- 09:38
Sıradaki Haber
TÜBİTAK 10 personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz