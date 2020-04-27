Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün 2 ihale düzenlenecek.

Buna göre, 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihaleleri gerçekleştirilecek.

