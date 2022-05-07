Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali’nde açıklama yaptı.

Bakanlık olarak olumlu tüm projelere destek verdiklerini açıklayan Kirişçi, "Oğlak tiftik desteğimiz 35 lirayken 70 Türk Lirası olarak ilan ediyorum" sözleriyle destek ödemesinde artış yapıldığını açıkladı.

Anaç tiftikte 30 liralık desteğin 60 liraya yükseltildiğini açıklayan Kirişçi, "Böylelikle yüzde yüz bir destek artışı sağlamış oluyoruz" dedi.