Havayolu yolcu sayısı 8 ayda 143 milyonu aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 8,3 azalışla 82 bin 596, dış hatlarda yüzde 8,5 artışla 75 bin 687 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği yüzde 14,5 artarak 46 bin 432'ye ulaştı. Böylece hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2,2 artışla 204 bin 715'i buldu.

Ağustosta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 1,1 düşerek 10 milyon 526 bin 567, dış hat yolcu trafiği yüzde 10,8 artışla 12 milyon 258 bin 770 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artışla 22 milyon 800 bin 1 olarak gerçekleşti.

İstanbul'daki havalimanlarında hareketlilik

İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hareketlilik ağustos ayında da devam etti.

Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 azalışla 1 milyon 839 bin 848, dış hatta yüzde 2 artışla 4 milyon 788 bin 190 olmak üzere, toplamda yüzde 0,2 azalışla 6 milyon 628 bin 38 olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği de geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 6 artışla 2 milyon 85 bin 188, dış hatta yüzde 12 artışla 1 milyon 225 bin 726 olmak üzere, toplamda yüzde 8 yükselerek 3 milyon 310 bin 914 oldu.

Kaynak: AA