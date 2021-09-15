Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 6 ay önce başlatılan kadın girişimci destek paketine ilişkin son verileri paylaştı.

Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, İzmir’de yapıldı. Toplantıda konuşan Arslan, kredi paketine Ege Bölgesi'nin geniş ilgi gösterdiğini söyledi.

5 milyar liralık kredi hacmi

Arslan, kadın girişimci destek paketinden yurt çapında bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"5 milyar Türk lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerimizden 10 bin 600'den fazla kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanmış. Ege Bölgesi özelinde toplamda 1 milyar TL’ye ulaşan kredi hacmine ulaşılmıştır."

Arslan, sağlanan desteklerin yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştüğünü söyledi. Toplantıda, Ege Bölgesi’ndeki illerden seçilen ve kredisi onaylanan 8 girişimci kadına da kredilerini verdi.