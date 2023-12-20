Açık 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 20.12.2023 08:36

Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 616 bin 279 lira oldu

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 616 bin 278,55 lira olarak belirlendi.

Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 616 bin 279 lira oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ilgili kanunda belirlenen parasal sınırların, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2024 yılı için değeri 616 bin 278,55 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.

Söz konusu tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Gözler asgari ücrette 3. toplantıda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
Aralık ayında 587 milyon TL SED ödemesi yapıldı
09:56
İsrail'in Cibaliye'ye saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti
09:49
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:47
Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek
09:42
Piyasa değeri 6 milyon olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi: 20 gözaltı
09:38
Brent petrolün varil fiyatı 79,31 dolar
Ay ve uçak aynı kadrajda buluştu
Ay ve uçak aynı kadrajda buluştu
FOTO FOKUS
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yıl dönümü
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 150. doğum yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ