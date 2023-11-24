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Ekonomi
AA 24.11.2023 10:38

Güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi kasımda geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 azaldı, inşaat sektöründe 2,2 arttı.

Güven endeksleri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,4 azalarak 110,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 azalışla 111,7, inşaat sektöründe ise yüzde 2,2 artarak 91 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 4,6 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 arttı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,1 azalırken, mevcut mal stok seviyesi değişmedi.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,7, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 2,6'lık artış kaydedildi.

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