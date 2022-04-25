Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.