Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güven endeksleri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 ve inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.
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