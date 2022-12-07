Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektörün yıllık ihracatını tarihi bir rekorla tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kadooğlu, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, birliğin ihracat rakamlarının günden güne arttığını söyledi.

Hedefleri her zaman yüksek tuttuklarını ifade eden Kadooğlu, "Birlik olarak 11 aylık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. GAİB Hububat Birliği olarak sektörümüzde en fazla ihracat yapan birliğiz. Onur duyduğumuz bir konu, ihracat ailesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılın 11 ayında Türkiye geneli hububat sektörünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5'lik artışla 10,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Kadooğlu, 2022 yılını 12 milyar dolara yakın bir seviyede rekorla tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Kadooğlu, sektörün 2023'te 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.