Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, 2020 yılı ocak-mayıs dönemi ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yılının ilk 5 aylık döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 184 ülkeye toplam 3 milyar 225 milyon 925 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken aynı dönemde Gaziantep'ten 2 milyar 800 milyon 925 bin dolarlık dış satım yapıldığını aktaran Kileci, "Mayıs ayında ise Gaziantep'in ihracatı yüzde 29,2 azalışla 483 milyon 745 bin dolar, bölgemizin ihracatı yüzde 29 azalışla 568 milyon 810 bin dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 41,7 payla ilk sırada yer aldığını bildiren Kileci, Irak, ABD, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Libya ve Venezuela'nın bölge ihracatında başı çektiğini kaydetti.

Kileci, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamullerinin en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğunu da belirtti.