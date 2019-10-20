Gümrüklere yapay zeka taraması geliyor20 Ekim 2019 Pazar 13:46 - Son Güncelleme 20 Ekim 2019 Pazar 13:59
Gümrüklerden geçecek araçlara yapay zeka taraması geliyor. Proje ile araç veya yükün içerisindeki yasa dışı unsurlar belirlenebilecek.
Gümrüklere gelecek yapay zeka taraması ile Habur'dan giren tırın yükü, Kapıkule'den çıkışındaki haliyle karşılaştırılabilecek.
Görüntüler Bakanlık Komuta Kontrol Merkezinde toplanacak
Projeyle ilgili açıklamayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptı.
Tamamı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilecek olan "Tarama Ağı Projesi"nde yapay zeka teknolojileri kullanılacak.
Proje ile x-ray tarama sistemlerinin entegre bir yapıda çalışması sağlanarak, gümrük kapılarından alınan görüntüler Bakanlık Komuta Kontrol Merkezinde toplanacak.
Vergi kaybı ve kaçakçılık önlenecek
Ayrıca, X-ray sistemlerinde üretilen veriler, komşu ülke gümrük idareleriyle de paylaşılacak.
Bu şekilde vergi kaybı önlenecek, hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak.
Projenin, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılmasında etkili olması hedefleniyor.
Kaynak: TRT Haber, AA