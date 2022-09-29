Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gümrüklerde kaçakçılıkla mücadelede yapay zeka kullanılacak
Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın birlikte çalıştığı Tarama Ağı Projesi ile gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek.
Tarama Ağı Projesi için Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK yoğun mesaide. Proje ile bakanlığın veri tabanı sisteminin analizi etkin bir biçimde gerçekleştirilecek.
Sistemin hayata geçmesi ile dinamik bir entegrasyon sağlanmış olacak. Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim daha güçlü hale gelecek.
Tarama ağı, insan hatalarının önüne geçilmesi anlamında önemli. Hem karar verme sürelerinin kısalması hem de kontrollerin sıkılaşması öngörülüyor.
Projenin uluslararası ayağı da var. Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahçıvan gümrük idareleri ile görüntü paylaşımı yapılacak. Hedef; gümrük işlemlerini hızlandırmak ve güvenli geçiş koridoru oluşturmak.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Sınır Güvenliği
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