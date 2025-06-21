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Ekonomi
AA 21.06.2025 08:54

Gümrük Muhafaza'dan kaçakçılığa büyük darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, son dönemde yapılan denetimlerde, milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde, elektronik sigara ve akaryakıt cinsi kaçak eşya yakalandı.

Gümrük Muhafaza'dan kaçakçılığa büyük darbe

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında denetimlerini etkin ve kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda önemli miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yürütülen çalışmalarda, piyasa değeri 1 milyar 805 milyon Türk Lirası olan yaklaşık 1 ton uyuşturucu maddeye el konuldu.

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan bir diğer operasyonda ise 48 milyon 622 bin Türk Lirası değerinde 284 bin adet kaçak elektronik sigara yakalandı. Hava yoluyla yapılan kaçakçılık girişimlerine de geçit verilmedi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 15 milyon 701 bin Türk Lirası değerinde yaklaşık 26 kilogram uyuşturucu madde, Antalya Limanı'nda ise 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43 bin 108 metrik ton kaçak akaryakıt cinsi eşya ele geçirildi.

Yılbaşından bu yana 34,5 milyar liralık yakalama

Gümrükler Muhafaza birimlerinin 2025 yılı başından bu yana yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değerinin 34 milyar 553 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Bu tutarın 21 milyar 734 milyon liralık kısmını uyuşturucu madde, 12 milyar 819 milyon liralık kısmını ise ticari eşya oluşturdu.

"Kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin, aileyi, gençleri ve tüm vatandaşları zararlı unsurlardan korumak amacıyla aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta kara, deniz ve hava gümrük kapıları olmak üzere, tüm Türkiye Gümrük Bölgesinde yasal ticaretin desteklenerek yasa dışı ticaretin önlenmesi yönünde omuz omuza verdiğimiz kararlı mücadeleyle, ülkemizin ekonomik kalkınması ve halkımızın refah seviyesinin artırılması amacıyla vazifeye sadakat bilinci, üst seviyede gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz."

 

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