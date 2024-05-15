Az Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.05.2024 08:31

Gümrük muhafaza ekipleri 646 milyon liralık kaçakçılığı önledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Niğde'de yürütülen operasyonda 646 milyon lira değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri 646 milyon liralık kaçakçılığı önledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı.

X-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk görüldü. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon lira değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

​​​​​​​Niğde'de, Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik denetimlerde ise yasa dışı üretim yapan bir depoda arama yapıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri 646 milyon liralık kaçakçılığı önledi

14 milyon lira değerindeki kaçak eşyalara el konuldu

Arama sonucunda, yaklaşık 10 bin kilogram bandrolsüz kıyılmış dökme tütün,1 kilogramlık paketlerde 4 bin 800 bandrolsüz kıyılmış tütünler, 220 koli ve her bir koli içerisinde toplamda 1 milyon 100 bin dal sigara, 260 bin sigara filtresi, 68 koli içerisinde atık sigara, 44 bin 800 karton koli ve paketleme makinesi, 1 tütün havalandırma makinesi ve poşet yapıştırma cihazı, 4 kullanılmış sigara filtresi kağıdı rulosu, 1 network video recorder ve kamera cihazı, toplam 52 kilogram sigara üretiminde kullanılan tutkal, 2 salon tipi klima ile ortam nem dengeleyici cihazı, 1 forklift ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli transpalet ele geçirildi. El konulan muhtelif kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ederken, 2 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

Bakanlık, iki ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 646 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel oldu.

Açıklamada, başta terör örgütleri olmak üzere bütün suç örgütlerinin finans kaynaklarının önünü kesmek, haksız yoldan kazanç elde etmek isteyen odakların yasa dışı ticaretlerine son vermek için mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Mersin Niğde Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
ABD hükümeti Çin elektrikli araçlarına yönelik tarifeleri yüzde 100'e çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
Türkiye'de 2023'te 958 bin 408 bebek doğdu
10:04
Ücretli çalışan sayısı martta arttı
10:04
Balıkesir ve Mersin'de yasa dışı bahis operasyo: 11 gözaltı
10:07
Bakan Ali Yerlikaya: Kurdukları tuzakları yerle bir edeceğiz
09:51
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 189'a yükseldi
09:54
WSJ: ABD, en az 1 milyar dolarlık mühimmatı İsrail'e göndermek için adım attı
Batı Kanada'da orman yangınları: Tahliyeler ve tahribat artıyor
Batı Kanada'da orman yangınları: Tahliyeler ve tahribat artıyor
FOTO FOKUS
New York'ta binlerce kişi, Filistin için yürüdü
New York'ta binlerce kişi, Filistin için yürüdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ