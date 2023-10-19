Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 19.10.2023 10:07

Gramaj hilesi ve gizli zamlara 11 milyon 693 bin lira ceza

Gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara Reklam Kurulu toplamda 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uyguladı.

Gramaj hilesi ve gizli zamlara 11 milyon 693 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldı. 1.470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

Gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara idari para cezası verildi

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandı.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu Denetim
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor
10:32
Adana'da 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar
10:32
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
10:33
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
10:18
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
FOTO FOKUS
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ