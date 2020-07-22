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Gram altın yine rekor kırdı
[Fotoğraf: AA]
Gram altının fiyatı 410 liraya kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı güne artışla başladı. Altında bugün yine rekor kırıldı.
Çeyrek altın 661,63 liradan işlem görüyor. Dün 405 liranın üstüne çıkan gram altının fiyatı ise bugün 410 liraya kadar çıktı. 09.40 itibarıyla gram altının fiyatı 409,58.
Altının ons fiyatı ise 09.40 itibarıyla 1859,14 olarak kayıtlara geçti.
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Gram altın rekor kırdı
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