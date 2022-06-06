Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 987,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 977 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 987,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.620 lira, Cumhuriyet altını da 6.619 liradan satılıyor.

Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin artmasıyla yüzde 1 değer kaybeden altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.853 dolardan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 987 lira 30 kuruşken satışı ise 987 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.585 lira satış fiyatı 1.620 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.853,31 dolar

Satış: 1.853,70 dolar

Gram

Alış: 987,30 lira

Satış: 987,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.585,57 lira

Satış: 1.620,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.487,00 lira

Satış: 6.619,00 lira