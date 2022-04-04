Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 912 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 907,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 912 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.496 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.110 liradan satılıyor.

Cuma günü, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.922,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,36 artışla 1.929,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile emtia piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenilirliği korumak için yıl içinde en az iki kez 50 baz puanlık artırımı gerçekleştirme ihtimalinin yükseldiğini kaydetti.

Analistler, emtia ve tahvil piyasalarının seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 912 lira 30 kuruşken satışı ise 912 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.479 lira satış fiyatı 1.496 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 4 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.929,31 dolar

Satış: 1.929,50 dolar

Gram

Alış: 912,30 lira

Satış: 912,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.479,57 lira

Satış: 1.496,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.056,00 lira

Satış: 6.110,00 lira