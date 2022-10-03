Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 993 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 987 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 993 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.630 lira, Cumhuriyet altını da 6.655 liradan satılıyor.

Cuma günü yatay seyirle günü 1.660 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.663 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, düzenli olarak yapılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yönetim kurulu toplantısından gelebilecek haberlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, eylülde enflasyon aylık yüzde 3,08 ve yıllık yüzde 83,45 ile beklentilerin altında kaldı.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 993 lira 30 kuruşken satışı ise 993 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.596 lira satış fiyatı 1.630 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.663,31 dolar

Satış: 1.663,70 dolar

Gram

Alış: 993,30 lira

Satış: 993,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.596,57 lira

Satış: 1.630,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.529,00 lira

Satış: 6.655,00 lira