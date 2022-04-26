Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 901,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 901,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 901,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını da 6.047 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,8 düşüşle 1.898,1 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.898 dolardan işlem görüyor.

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle oynaklığın arttığını belirtti.

Enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 901 lira 30 kuruşken satışı ise 901 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.465 lira satış fiyatı 1.480 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 26 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.898,31 dolar

Satış: 1.898,50 dolar

Gram

Alış: 901,30 lira

Satış: 901,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.465,57 lira

Satış: 1.480,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.998,00 lira

Satış: 6.047,00 lira