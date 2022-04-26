Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 26 Nisan 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,898 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 26 Nisan’da gram altın 901 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 26 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 901,8 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 901,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 901,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını da 6.047 liradan satılıyor.
Dün, yüzde 1,8 düşüşle 1.898,1 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.898 dolardan işlem görüyor.
Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle oynaklığın arttığını belirtti.
Enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi.
Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 901 lira 30 kuruşken satışı ise 901 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.465 lira satış fiyatı 1.480 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 26 Nisan güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.898,31 dolar
Satış: 1.898,50 dolar
Gram
Alış: 901,30 lira
Satış: 901,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.465,57 lira
Satış: 1.480,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.998,00 lira
Satış: 6.047,00 lira
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