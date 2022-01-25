Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 25 Ocak 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,842 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 25 Ocak’ta gram altın 801 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 25 Ocak 2022 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 801 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 801,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla 801,3 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.320 lira ve Cumhuriyet altını da 5.410 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,4'lük yükselişle 1.842 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu söyledi.
Küresel çapta risk algısının artmasının altın fiyatlarını destekleyen bir faktör olsa da ons altının son bir haftadır 1.830-1.850 dolar bandındaki hareketine devam ettiğini belirten analistler, kırılma yönünün fiyatların bundan sonraki seyrinde önemli olacağını ifade etti.
Analistler, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının piyasaların odağında kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, bugün Uluslararası Para Fonu'nun Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 801 lira 30 kuruşken satışı ise 801 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.298 lira satış fiyatı 1.320 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 25 Ocak güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.842,31 dolar
Satış: 1.842,50 dolar
Gram
Alış: 801,30 lira
Satış: 801,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.298,57 lira
Satış: 1.320,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.348,00 lira
Satış: 5.410,00 lira
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