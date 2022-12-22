Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.090 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,10 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.089 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.090 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.786 lira, Cumhuriyet altını da 7.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalarak 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.817 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen tüketici güven endeksindeki ve enflasyon beklentilerindeki düşünün ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atıldığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1090 lira 30 kuruşken satışı ise 1090 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.738 lira satış fiyatı 1.786 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.817,31 dolar

Satış: 1.817,70 dolar

Gram

Alış: 1090,30 lira

Satış: 1090,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.721,57 lira

Satış: 1.786,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 7.118,00 lira

Satış: 7.250,00 lira