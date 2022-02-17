Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 821 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 818,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 821,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.345 lira, Cumhuriyet altını da 5.494 liradan satılıyor.

Dün, Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı. Bu gelişmeler sonrası, dün yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 1'lik artışla 1.872,5'de tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,2 yükselişle 1.875,5 dolardan alıcı buluyor.

Tutanakların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle uyumlu olması ve beklenenden daha "şahin" bir görünüm ortaya koymamasının ardından, tahvil piyasasında Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 40 seviyelerine bulunuyor. Bankanın, ilkini mart ayında olmak üzere yıl genelinde toplamda 150 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Yurt içinde ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 821 lira 30 kuruşken satışı ise 821 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.329 lira satış fiyatı 1.345 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.875,31 dolar

Satış: 1.875,50 dolar

Gram

Alış: 821,30 lira

Satış: 821,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.329,57 lira

Satış: 1.345,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.448,00 lira

Satış: 5.494,00 lira