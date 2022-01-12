Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 808 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 yükselişle 808,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 808 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.325 lira, Cumhuriyet altını da 5.414 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.817 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi.

Powell'ın para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.823 dolar seviyesine çıktı.

Powell dünkü konuşmasında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

ABD'de enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceği söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 808 lira 30 kuruşken satışı ise 808 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.307 lira satış fiyatı 1.325 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.817,31 dolar

Satış: 1.817,50 dolar

Gram

Alış: 808,30 lira

Satış: 808,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.307,57 lira

Satış: 1.325,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.272,00 lira

Satış: 5.414,00 lira