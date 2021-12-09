Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 9 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,786 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 9 Aralık’ta gram altın 788 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 9 Aralık 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 788 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 784,9 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 788,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.292 lira, Cumhuriyet altını da 5.278 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.786 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 788 lira 30 kuruşken satışı ise 788 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.287 lira satış fiyatı 1.292 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 9 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.786,31 dolar
Satış: 1.786,50 dolar
Gram
Alış: 788,30 lira
Satış: 788,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.287,57 lira
Satış: 1.292,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.247,00 lira
Satış: 5.278,00 lira