Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 697 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 690,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 696,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.145 lira, Cumhuriyet altını da 4.670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1.803 dolardan alıcı buluyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından küresel risk iştahının azalmasıyla, yatırımcılar güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara yöneldi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de piyasaların yarım gün açık olacağını belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.780 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 697 lira 30 kuruşken satışı ise 697 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.145 lira satış fiyatı 1.145 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 26 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.803,31 dolar

Satış: 1.803,50 dolar

Gram

Alış: 697,30 lira

Satış: 697,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.140,57 lira

Satış: 1.145,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 4.639,00 lira

Satış: 4.670,00 lira