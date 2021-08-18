Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 486,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 486 lira 30 kuruşken satışı ise 486 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 795 lira satış fiyatı 800 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.792,31 dolar

Satış: 1.792,50 dolar

Gram

Alış: 486,30 lira

Satış: 486,50 lira

Çeyrek

Alış: 795,57 lira

Satış: 800,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.243,00 lira

Satış: 3.277,00 lira