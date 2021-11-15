Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 599 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 599 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 598,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.861 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 599 lira 30 kuruşken satışı ise 599 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 975 lira satış fiyatı 980 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 15 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.861,31 dolar

Satış: 1.861,50 dolar

Gram

Alış: 599,30 lira

Satış: 599,50 lira

Çeyrek

Alış: 975,57 lira

Satış: 980,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.967,00 lira

Satış: 4.000,00 lira