Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 14 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,790 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 14 Eylül’de gram altın 485 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 14 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 485,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altına 1.790 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesince yatırımcıların temkinli davrandıklarını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 485 lira 30 kuruşken satışı ise 485 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 791 lira satış fiyatı 796 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 14 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.790,31 dolar
Satış: 1.790,50 dolar
Gram
Alış: 485,30 lira
Satış: 485,50 lira
Çeyrek
Alış: 791,57 lira
Satış: 796,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.223,00 lira
Satış: 3.250,00 lira
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