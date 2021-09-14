Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,6 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 485,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altına 1.790 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesince yatırımcıların temkinli davrandıklarını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 485 lira 30 kuruşken satışı ise 485 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 791 lira satış fiyatı 796 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.790,31 dolar

Satış: 1.790,50 dolar

Gram

Alış: 485,30 lira

Satış: 485,50 lira

Çeyrek

Alış: 791,57 lira

Satış: 796,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.223,00 lira

Satış: 3.250,00 lira