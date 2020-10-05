Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 471,3 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 474,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 471,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.892 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle küresel piyasalarda yükselen risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Brexit görüşmelerine ilişkin haber akışı ve Kafkasya'da süregelen jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 471 lira 10 kuruşken satışı ise 471 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 768 lira satış fiyatı 773 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 5 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.892,31 dolar

Satış: 1.892,50 dolar

Gram

Alış: 471,10 lira

Satış: 473,30 lira

Çeyrek

Alış: 768,57 lira

Satış: 773,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.121,00 lira

Satış: 3.150,00 lira