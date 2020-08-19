Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 470,3 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 470,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 772 lira, Cumhuriyet altını da 3.177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.987 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 470 lira 10 kuruşken satışı ise 476 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 767 lira satış fiyatı 772 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 19 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.987,31 dolar

Satış: 1.987,50 dolar

Gram

Alış: 470,10 lira

Satış: 470,30 lira

Çeyrek

Alış: 767,57 lira

Satış: 772,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.132,00 lira

Satış: 3.177,00 lira