Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 465 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 465 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 465 lira 60 kuruşken satışı ise 465 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 758 lira satış fiyatı 763 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.889,31 dolar

Satış: 1.889,50 dolar

Gram

Alış: 465,60 lira

Satış: 465,80 lira

Çeyrek

Alış: 758,57 lira

Satış: 763,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.083,00 lira

Satış: 3.110,00 lira