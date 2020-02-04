Gram altın alışı 302 lira 98 kuruştan satışı ise 303 lira 03 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 485 lira 13 kuruşken satış fiyatı 496 lira 11 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 4 Şubat güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,09’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,14 değer kaybetti.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,47 değer kaybetti. Çeyrek altın 485 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 040 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.574,63 dolar

Satış: 1.575,00 dolar

Gram

Alış: 302,98 lira

Satış: 303,03 lira

Çeyrek

Alış: 485,13 lira

Satış: 496,11 lira

Yarım

Alış: 967,23 lira

Satış: 992,21 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.009,00 lira

Satış: 2.040,00 lira