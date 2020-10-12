Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 azalışla 487,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.234,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 487,60 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 487 lira 40 kuruşken satışı ise 487 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 785 lira satış fiyatı ise 790 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 12 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: