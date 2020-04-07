Altının gram fiyatı, 364,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 357 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 361,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 364,1 lira ile rekor seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçti ve saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 357 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 586 lira, Cumhuriyet altını da 2.392 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 356 lira 60 kuruştan satışı ise 357 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 565 lira satış fiyatı 586 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.651,31 dolar

Satış: 1.651,92 dolar

Gram

Alış: 356,60 lira

Satış: 357,20 lira

Çeyrek

Alış: 565,57 lira

Satış: 586,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.363,00 lira

Satış: 2.392,00 lira