Altının gram fiyatı, 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 361,5 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 361,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 366,2 lira ile rekor kırmasının ardından kazançlarını geri vererek, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 361,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.412 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.692 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 360 lira 90 kuruştan satışı ise 361 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 578 lira satış fiyatı 591 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 10 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.656,31 dolar

Satış: 1.656,92 dolar

Gram

Alış: 360,90 lira

Satış: 361,50 lira

Çeyrek

Alış: 578,57 lira

Satış: 591,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.382,00 lira

Satış: 2.412,00 lira