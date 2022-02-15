Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gıdada KDV indirimi: Yeni ürünler listeye eklendi
[Fotoğraf: AA]
Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren kararda düzeltme yapıldı. Listeden çıkarılan bazı ürünler listeye yeniden eklendi.
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da sehven yapılan hata düzeltildi.
Resmi Gazete’de 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV’yi yüzde 1’e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı.
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3'üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir” denildi.
Etiketler: Resmi Gazete
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