Gıda Hattı'na yoğun başvuru: 3 milyon çağrı, 67 bin cezai işlem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, Alo 174 Gıda Hattı'nın, tüketicinin gıda konusunda her türlü ihbar ve şikayette bulunabilmesi, ilgili merciye kolayca ulaşabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve takibin sağlanması kapsamında hizmet sunduğunu ifade etti.

Söz konusu hizmetle tüketicilerin gıdayla ilgili her türlü şikayet ve talebini, Türkiye'nin her yerinden çağrı merkezine bildirilebildiğine dikkati çeken Yumaklı, çağrı merkezi tarafından alınan ihbar ve şikayetlerin, internet tabanlı yazılımlar sayesinde içeriğine göre Bakanlığın ilgili birimlerine iletildiğini kaydetti.

Yumaklı, vatandaşların gıdayla ilgili şikayet ve başvurularını Alo 174 Gıda Hattı'nın yanı sıra WhatsApp İhbar Hattı (0 501 174 01 74) ve çevrim içi canlı destek merkezi "http://www.alo174.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapabileceğini bildirdi.

İşitme engellilere işaret diliyle hizmet veriliyor

İşitme engellilerin "http://www.alo174.gov.tr/" internet adresindeki görüntülü görüşme menüsü üzerinden işaret diliyle hizmet alabildiğini aktaran Yumaklı, ayrıca hatta İngilizce hizmet sunulduğunu belirtti.

Alo 174 Gıda Hattı'nın hizmete girdiği 2009'dan bugüne kadar toplam 2 milyon 962 bin 707 başvuru geldiğini belirten Bakan Yumaklı, şu sözleri kullandı:

"Alo 174 Gıda Hattı'nın hizmete girdiği 2009'dan bugüne kadar yapılan toplam 2 milyon 962 bin 707 başvurunun 987 bin 126'sı ihbar ve şikayet kapsamında değerlendirilerek kayıt altına alındı. Bu başvuruların da 983 bin 294'ü sonuçlandırıldı. İşletme faaliyet alanlarına göre başvuruların 529 bin 234'ü satış yeri, 151 bin 991'i toplu tüketim yeri, 105 bin 820'si de üretim yeri başlıklarında kayıt altına alındı. Başvuruların 200 bin 81'i de diğer kategorisinde değerlendirildi."

Başvuruların 924 bin 58'inin telefon, 28 bin 791'inin e-posta (alo174@tarimorman.gov.tr), 20 bin 738'inin WhatsApp İhbar Hattı üzerinden geldiğini aktaran Yumaklı, 6 bin 229'unun web chat, 3 bin 354'ünün e-Devlet, 2 bin 568'inin mobil uygulama, 1336'sının internet sayfası, 52'sinin ise diğer kanallardan ulaştığını ifade etti.

En fazla başvuru İstanbul'dan

Yumaklı, ürün gruplarına göre başvurularda, et ve et ürünlerinin 126 bin 983 ile ilk sırada yer aldığını, bunu 105 bin 372 başvuruyla tahıl, un ve unlu mamuller, 77 bin 746 başvuruyla da hazır yemek ve yemek fabrikalarına ilişkin ihbar ile şikayetlerin izlediğini bildirdi.

İl bazlı en fazla başvurunun sırasıyla İstanbul (174 bin 701), Ankara (66 bin 157), İzmir (44 bin 662), Antalya (36 bin 945), Bursa (25 bin 911), Konya (24 bin 720), Gaziantep (19 bin 597), Kayseri (19 bin 152), Adana (17 bin 156) ve Kocaeli'den (14 bin 284) yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, "Denetimler sonucu 66 bin 924 başvuruda cezai işlem uygulanması gerekli görüldü" ifadesini kullandı.